Гуманоидный робот Tesla показал Джареду Лето приемы кунг-фу

Optimus впервые появился на красной дорожке в Голливуде на премьере фильма "Трон: Арес"

Редакция сайта ТАСС

© Tesla Optimus/ X

НЬЮ-ЙОРК, 7 октября. /ТАСС/. Человекоподобный робот Tesla Optimus впервые появился на красной дорожке в Голливуде, где показал приемы кунг-фу актеру Джареду Лето. Видео размещено на странице робота в X.

"Попытался устроить драку на премьере [фильма] "Трон: Арес", - сказано в публикации.

Гуманоидный робот Optimus был представлен в октябре 2024 года. Владелец Tesla Илон Маск отмечал, что его стоимость составит от $20 тыс. до $30 тыс., и "каждый сможет себе его позволить". Идею их производства он выдвинул в августе 2021 года.

"Трон: Арес" - научно-фантастический фильм режиссера Йоахима Рённинга. Главные роли в картине исполнили Джаред Лето и Эван Питерс.