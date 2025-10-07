На Курилах пострадавшим при землетрясении семьям выплатили более 1 млн рублей

От сильных толчков в квартирах повредило утварь, мебель, технику

Редакция сайта ТАСС

© Телеграм-канал Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН/ ТАСС

ХАБАРОВСК, 7 октября. /ТАСС/. Власти на Сахалине выплатили материальную помощь семьям в Северо-Курильске на острове Парамушир после сильного землетрясения, которое произошло летом. Об этом сообщили в региональном правительстве.

"70 семей, утративших имущество, получили материальную помощь. Из муниципального бюджета на эти цели направлено 1,1 миллиона рублей", - говорится в сообщении. После сильных толчков в квартирах повредило утварь, мебель, технику.

В Северо-Курильске, по словам губернатора области Валерия Лимаренко, функционируют все социально значимые объекты, работают система топливного обеспечения и коммунальная инфраструктура, в муниципалитете в срок начался отопительный сезон. "Тем не менее еще многое предстоит сделать. Проведение восстановительных работ буду держать на личном контроле. Для меня важно, чтобы районные власти принимали решения в пользу людей", - сказал Лимаренко, слова которого привели в сообщении.

О поврежденных объектах

По оценке районных властей, в результате ЧС в Северо-Курильске поврежден 121 объект. В том числе здания детского сада, школы, дома культуры, детской школы искусств, музея.

"Здания обследованы, большинство объектов получили некритичные повреждения. Они работают и принимают людей, постепенно в учреждениях будет проведен ремонт. Сильнее всего пострадало помещение больницы, северное крыло признано аварийным. Южная часть корпуса в работоспособном состоянии, там ведется прием пациентов. Нам повезло: сохранено хирургическое отделение, есть возможность проводить операции. Кроме того, работают рентген и УЗИ", - рассказал мэр Северо-Курильского городского округа Александр Овсянников.

В Северо-Курильске возводят новый корпус больницы со стационаром на 30 коек и поликлиникой на 100 посещений в смену. Завершить строительство социально значимого объекта и ввести его в эксплуатацию планируют в 2028 году. Здание новой больницы будет отвечать требованиям сейсмоустойчивости.

В 59 из 61 запланированного дома уже отремонтированы печные стояки и поврежденные во время землетрясения участки крыш. Работы на оставшихся двух домах региональный оператор планирует завершить до 10 октября. Помимо этого, запланирован ремонт общедомового имущества в 96 домах. Две котельные Северо-Курильского района находятся в удовлетворительном состоянии.

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8. На Камчатке ввели режим повышенной готовности. Сильное землетрясение также ощутили в Северо-Курильске. Землетрясение стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин. В Северо-Курильске в результате цунами пострадали порт, рыбоперерабатывающее предприятие.