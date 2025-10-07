На ПМГФ представили наручные часы коллаборации Aurus и ИПФ

Эти часы полностью произведены в России на Петродворцовом часовом заводе

© Максим Корчагин/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Наручные часы с титановым и золотым корпусом, созданные в партнерстве бренда Aurus и Императорской Петергофской Фабрики (ИПФ), представили на Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ), передает корреспондент ТАСС.

В коллекции на форуме представлены часы с корпусом из титана и каменным кольцом из зеленого авантюрина, обрамляющим циферблат. Данные часы полностью произведены в России на Петродворцовом часовом заводе.

"Ротор из латуни украшает гравированное вручную изображение двуглавого орла. На щит, находящийся в центре композиции мастера мануфактуры, могут добавить логотип Aurus, или инициалы владельца, монограмму, памятную фразу или даже изображение - например, семейный герб", - сказано в каталоге коллекции.

Кроме того, в коллекцию входят и золотые часы. Корпус диаметром 41 мм может быть представлен в розовом или белом золоте 750-й пробы. В элегантную золотую головку, выполненную в русском стиле, вставлен зеленый авантюрин - точно такой же, из которого изготовлено корпусное кольцо часов.

Стоимость подобных часов составляет около 2 млн руб., пояснил ТАСС руководитель отдела корпоративных продаж ИПФ Андрей Смирнов. Их производство занимает около 3-3,5 месяцев.

В комплектации к часам идет футляр из орехового дерева, а в качестве дополнения возможны запонки ручной работы с логотипом Aurus.

Среди обладателей часов этой фабрики - президент РФ Владимир Путин.