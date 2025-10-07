Суд рассмотрит апелляцию УПЦ на отказ остановить прекращение ее деятельности

Госслужба ранее обратилась с иском не только о прекращении деятельности Киевской митрополии, но и о передаче ее имущества, средств и активов в собственность государства

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Верховный суд Украины открыл дело по апелляции Киевской митрополии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на отказ Шестого апелляционного суда остановить действия Госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести (ГСУЭСС), ранее подавшей иск о прекращении деятельности церкви. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Союз православных журналистов.

Дело, по данным СПЖ, было открыто 2 октября.

Госслужба ранее обратилась в суд с иском не только о прекращении деятельности Киевской митрополии, но и о передаче ее имущества, средств и активов (кроме культового имущества) в собственность государства. Шестой апелляционный административный суд отказал УПЦ в применении мер обеспечения иска, и Киевская митрополия подала апелляционную жалобу в Верховный суд, требуя восстановить свои права и гарантии справедливого судебного процесса.

Как отмечает СПЖ, суд постановил открыть апелляционное производство, обязав ГСУЭСС опубликовать объявление об открытии дела и предоставив 10 дней для подачи отзыва на апелляцию митрополии.

27 августа Госэтнополитики признало УПЦ аффилированной с РПЦ. Согласно закону "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", УПЦ через 60 дней досрочно лишится права на пользование государственным и коммунальным имуществом.

Гонения и запрет УПЦ

Гонения на УПЦ начались в стране после госпереворота 2014 года при президенте Петре Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Украинские власти активно способствуют переходу религиозных общин УПЦ в юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники раскольнической ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. Правоохранительные органы предъявляют священникам УПЦ обвинения в государственной измене и других преступлениях, против них вводят санкции. 2 июля Владимир Зеленский лишил предстоятеля УПЦ митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия украинского гражданства.

Хотя прихожанами УПЦ в стране, по информации ГСУЭСС, остаются не менее 5-6 млн жителей, летом прошлого года был принят инициированный Владимиром Зеленским закон о возможности запрета УПЦ. В соответствии с ним с 24 мая этого года власти получили право инициировать процесс окончательного запрета религиозных организаций УПЦ через суд.

С конца мая в стране началась проверка возможной связи канонической УПЦ с РПЦ. В соответствии со вступившим в силу законом, ГСУЭСС имеет право обращаться в суд с иском о запрете деятельности религиозных организаций, которые экспертиза сочтет связанными с РПЦ. Как отмечали в РПЦ, этот закон несовместим с представлениями о верховенстве закона и нацелен на осуществление политических репрессий в отношении прихожан УПЦ.