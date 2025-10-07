Байден пришел на бейсбольный матч. Его команда проиграла

"Филадельфией Филлис" уступила "Лос-Анджелес Доджерс" со счетом 3:4

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 7 октября. /ТАСС/. Бывший президент США Джо Байден побывал на игре серии плей-офф Главной бейсбольной лиги между "Филадельфией Филлис" и "Лос-Анджелес Доджерс". Как сообщил телеканал Fox News, для него это стало первым за долгие годы посещением крупного спортивного мероприятия.

Байден был замечен вечером 6 октября на одной из центральных трибун стадиона Citizens Bank Park в Филадельфии. Как отмечает телеканал, фанаты "Филлис", чьим болельщиком также является бывший лидер США, тепло приветствовали его и активно с ним фотографировались. Однако приезд бывшего президента не помог местной команде, которая уступила гостям из Лос-Анджелеса со счетом 3:4.

Fox News уточняет, что за время своего президентства (2021-2025) Байден ни разу не посещал крупные спортивные мероприятия, но будучи вице-президентом в 2009 и 2010 годах он и на тот момент президент Барак Обама побывали на нескольких баскетбольных и бейсбольных играх.