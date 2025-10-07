В Московском регионе ночью 8 октября ожидается сильный туман

В связи с подобным предупреждением синоптики объявили в столичном регионе желтый погодный уровень

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Сильный туман вновь ожидают синоптики в Москве и Московской области предстоящей ночью. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"В период с 21:00 мск до 09:00 мск среды, 8 октября, местами ожидается туман с ухудшением видимости 200-700 метров", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что в связи с подобным предупреждением синоптики объявили в столичном регионе желтый погодный уровень, символизирующий на прогностических картах потенциально опасные метеоусловия. Минувшей ночью туман также накрывал Московский регион.

Что же касается прогноза погоды, то в течение дня воздух в столице должен прогреться до плюс 12-14 градусов. Предстоящей ночью, согласно данным синоптиков, на фоне облачности и местами небольшого дождя столбики термометров покажут до плюс 9 градусов. Ветер ожидается восточный и юго-восточный со скоростью 4-9 м/с.