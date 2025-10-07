Пособие по беременности и родам с начала сентября получили 746 студенток

Средний размер выплаты по России составляет 90,2 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Почти 750 беременных студенток получили пособие по беременности и родам через Социальный фонд России с начала сентября. Об этом сообщил председатель фонда Сергей Чирков.

С 1 сентября пособие беременным студенткам выросло до уровня регионального прожиточного минимума, независимо от факта получения стипендии. Средний размер выплаты по России составляет 90,2 тыс. рублей. Ранее при стипендии на уровне 3,5 тыс. рублей пособие выплачивалось в размере около 16 тыс. рублей.

"Прошло чуть больше месяца, уже 746 беременных студенток получили пособие. В следующем году мы прогнозируем, что у нас порядка 13,5 тыс. обратятся к нам. Это полномочия, связанные с публичными обязательствами, если будет больше студенток беременных, чем заложено в планах, то всем будут выплачены все пособия", - сказал он на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Кроме того, Чирков напомнил, что в 2026 году число регионов-участников пилотного проекта по реабилитации детей с инвалидностью вырастет до 22 субъектов. "Сумма уже выделена, там почти 2 млрд рублей на эти цели. Я думаю, что в итоге по пилотному проекту будет принято решение о распространении его на всю территорию нашей страны, поскольку он показывает хороший результат", - отметил глава Соцфонда.

Ранее Минтруд РФ подготовил проект постановления, согласно которому пилотный проект по реабилитации детей с инвалидностью будет продлен до 2028 года включительно.