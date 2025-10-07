Умер бывший пиар-директор российского офиса компании Walt Disney Studios Потапов

Ему было 49 лет

Редакция сайта ТАСС

Игорь Потапов © Страница Игоря Потапова в социальной сети

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Глава отдела внешних коммуникаций телеканала "Россия-1", бывший пиар-директор российского офиса компании Walt Disney Studios Игорь Потапов умер в возрасте 49 лет. Об этом сообщил фотограф Геннадий Авраменко.

"Умер Игорь Потапов", - написал он в своем Telegram-канале.

Авраменко уточнил, что Потапов боролся с тяжелой болезнью и не дожил месяц до своего 50-летия.

В новость внесена правка (11:45 мск) - передается с уточнением в третьем абзаце, верно - месяц.