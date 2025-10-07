С начала года на московских перекрестках появилось 44 "вафельницы"

Благодаря этой разметке транспорт с интенсивным движением проезжает быстрее в среднем на 15-20%

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. План по нанесению "вафельниц" на текущий год перевыполнен, специальная разметка появилась на 44 перекрестках с интенсивным движением вместо запланированных 32. Об этом сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

"В этом году дорожные кураторы ЦОДД перевыполнили план по проектам "вафельной" разметки: она появилась на 44 перекрестках с интенсивным движением вместо запланированных 32. Теперь в Москве около 442 "вафельниц", которые обустраивают для того, чтобы водители соблюдали правила проезда и не блокировали движение на пересечениях", - привели в центре слова заммэра столицы Максима Ликсутова.

По его словам, благодаря этой разметке транспорт на перекрестках с интенсивным движением проезжает быстрее в среднем на 15-20%. Полный список адресов с новыми "вафельницами" можно найти на сайте ЦОДД.

Въезжать на перекресток c "вафельной" разметкой, если впереди по пути следования образовался затор, запрещено. Увидев такую разметку, водитель должен завершить маневр, не создавая препятствий другим участникам дорожного движения. За остановку на "вафельнице" более пяти секунд водителю выпишут штраф - 1 тыс. руб. Это нарушение также фиксируют камеры.