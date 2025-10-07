В Перми пекарня и отравившиеся покупатели заключили мировое соглашение

Жители города подали в суд 29 исковых заявлений с требованиями о возмещении материального и морального вреда

ПЕРМЬ, 7 октября. /ТАСС/. Сеть пекарен в Перми и отравившиеся ее продукцией покупатели, подавшие иски о возмещении морального и материального вреда, заключили мировые соглашения. Информация об этом содержится в картотеках Свердловского и Дзержинского районных судов Перми.

Согласно данным судебных картотек, по 18 из 29 исков пострадавших от некачественной продукции ИП Ю. В. Гагарина были достигнуты мировые соглашения, оставшиеся иски были полностью или частично удовлетворены. При этом в части опубликованных решений условия договоренностей сторон скрыты, а в тех, где они указаны, размер компенсаций снижен судом с заявленных 300-500 тыс. рублей до 40-100 тыс. рублей.

Ранее прокуратура Пермского края сообщала, что жители Перми подали в суд 29 исковых заявлений к индивидуальному предпринимателю Юлии Гагариной с требованиями о возмещении материального и морального вреда. Общая сумма вреда по этим искам составляла почти 7,5 млн рублей.

С 30 декабря 2024 года в Перми были зарегистрированы случаи заболевания острыми кишечными инфекциями. Все пострадавшие связывали свое состояние с употреблением готовых блюд из сети пекарен "Хлебница" (ИП Ю. В. Гагарина). По данным управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, у заболевших был выявлен возбудитель сальмонеллеза. Симптомы пищевого отравления выявили у десятков потребителей продукции пекарен. Сообщалось как минимум о 82 случаях отравления.

Индивидуальный предприниматель Юлия Гагарина и исполнительный директор сети пекарен "Хлебница" в Перми Ксения Троицкая были задержаны в январе этого года, им было предъявлено обвинение в совершении преступления по п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, группой лиц по предварительному сговору). По данным следствия, с 26 декабря 2024 года по 8 января 2025 года обвиняемые производили, хранили и продавали в сетевых пекарнях пищевую продукцию, не отвечающую требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.