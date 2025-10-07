Минтранс предложил запретить судимым за насилие работать в детских перевозках

Поправки коснутся лиц, имеющих судимость за убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, похищение, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, в том числе снятую и погашенную

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Минтранс разработал проект поправок в Трудовой кодекс РФ, которые запрещают привлекать к перевозке детей лиц, имеющих судимость - даже погашенную или снятую - за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с насильственными действиями, сообщил заместитель директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Виктор Остриков на совещании в Совете Федерации на тему "Об организации в субъектах Российской Федерации перевозок детей школьными автобусами".

"Нами подготовлены изменения в статью 328 Трудового кодекса РФ, которые исключают возможность привлечения к работе с детьми лиц, совершивших преступления вне зависимости от снятия или погашения судимости. Это совершение отдельно тяжких и особо тяжких преступлений - убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, похищение, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. По факту оградить таких людей необходимо от всего, что касается перевозок детей", - сказал он.

Остриков отметил, что в настоящий момент законопроект согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, в том числе Генпрокуратурой. "И готовим его (законопроект - прим. ТАСС) в настоящий момент к направлению в Минэкономразвития на оценку регулирующего воздействия. После такой процедуры, уверен, что достаточно быстро выйдем на инициативу", - подытожил он.

Ранее в ноябре 2024 года Министерство транспорта РФ разработало и разместило на официальном портале проектов нормативных правовых актов законопроект, запрещающий перевозку детей водителям с неснятой или непогашенной судимостью.