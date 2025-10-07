Носов: соседство регионов ДФО помогает в восстановлении территорий в ДНР и ЛНР

Губернатор Магаданской области подчеркнул, что работы выполняются качественно и в срок

МАГАДАН, 7 октября. /ТАСС/. Взаимодействие регионов Дальнего Востока является преимуществом для восстановления подшефных территорий в ДНР и ЛНР. Таким мнением с журналистами поделился губернатор Магаданской области Сергей Носов по итогам заседания Совета при полномочном представителе президента РФ в ДФО, сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.

"Я думаю, что это дает нам определенные преимущества, когда взаимодействие происходит не только у нас здесь, на территории Дальнего Востока, но и на подшефных территориях", - сказал губернатор.

Носов подчеркнул, что работы выполняются в срок и с надлежащим качеством. В 2025 году в Ждановке рабочая группа Магаданской области уже завершила работы на 11 объектах: оборудовала футбольное поле, выполнила капремонт кровли и фасада Центра культуры и досуга, ремонт дорожного покрытия четырех фрагментов улично-дорожной сети города, провела капремонт кровли четырех многоквартирных домов, установила новые флагштоки около въездной стелы в город.