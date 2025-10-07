Архангельская область вошла в Ассоциацию инновационных регионов России

Регин стал 20-м по счету и первым субъектом Арктической зоны в АИРР

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Архангельская область стала первым арктическим субъектом, который вошел в Ассоциацию инновационных регионов России (АИРР). Об этом сообщили в пресс-службе АИРР.

"Ассоциация инновационных регионов России продолжает расширять географию своего присутствия: в ее состав вошла Архангельская область - 20-й по счету регион и первый субъект Арктической зоны, ставший участником объединения", - говорится в сообщении.

По словам председателя совета АИРР, главы Татарстана Рустама Минниханова присоединение Архангельской области станет важным вкладом в укрепление технологического суверенитета страны и развитие Арктики.

"Архангельская область - признанный центр науки и образования Арктической зоны России. Наш регион обладает мощным потенциалом для промышленно-технологического роста и является уникальной платформой для развития технологий, в том числе благодаря строительству межвузовского кампуса "Арктическая звезда". Уверен, что сотрудничество с экспертами ассоциации будет способствовать скорейшей практический реализации тех проектов, которые разрабатываются сегодня, и появлению новых инновационных решений для укрепления экономики Архангельской области", - приводятся в сообщении слова губернатора Архангельской области Александра Цыбульского.

Архангельская область, как поясняется в сообщении, является стратегическим центром научного и промышленного освоения российской Арктики. На ее территории действуют ведущие научные институты и университеты, которые формируют ядро инновационной экосистемы региона, обеспечивая подготовку высококвалифицированных кадров и взаимодействие с промышленными предприятиями.

"Соглашение с Архангельской областью открывает новую страницу партнерства, которое одновременно призвано усилить потенциал региона и расширить компетенции ассоциации за счет лучших практик нового арктического региона. <...> Ассоциация в свою очередь предоставляет доступ к уникальным инструментам и лучшим практикам для системного развития инновационного потенциала", - отметил директор Ассоциации инновационных регионов России Александр Смекалин.

Об ассоциации

Ассоциация инновационных регионов России (АИРР) - некоммерческая организация, призванная содействовать эффективному взаимодействию субъектов Российской Федерации в вопросах экономического развития на основе объединения и использования научных, научно-технических и инновационных результатов развития.