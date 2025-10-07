На Соловках воссоздадут иконостас храма Николая Чудотворца

В церкви продолжаются реставрационные работы

АРХАНГЕЛЬСК, 7 октября. /ТАСС/. Иконостас храма Николая Чудотворца Соловецкого монастыря воссоздадут на Соловках, сообщили ТАСС в Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, иконостас был полностью утрачен. В церкви продолжаются реставрационные работы.

"В Никольской церкви будет воссоздан иконостас, он был полностью утрачен. Иконы для него уже написаны мастерами с предельным вниманием к исторической достоверности, они полностью готовы. А сам иконостас в процессе работы", - сказали в фонде.

Специалисты занимаются восстановлением фасадов: укрепляют кирпичную кладку и наносят историческую обмазку стен. Параллельно ведется устройство новой медной кровли. В конце 2024 года и начале 2025 года над храмом воздвигли пять новых титановых крестов на воссозданных главках, покрытых деревянным лемехом по классической технологии.

До этого была завершена комплексная реставрация интерьеров: от кирпичной кладки и белокаменных полов до воссозданных паникадил и окон. Окончание реставрационных работ на храме Николая Чудотворца планируется к концу 2026 года.

Работы являются частью большой программы фонда в преддверии 600-летия основания первого монашеского поселения на архипелаге, которую будут отмечать в 2029 году.