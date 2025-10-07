ВЦИОМ отметил развитие тренда на традиционные ценности

Еще один развивающийся тренд - провал гендерной идеологии, отметил гендиректор Аналитического центра Валерий Федоров

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Тренд на традиционные ценности сегодня активно развивается в российском обществе. Об этом сообщил генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров.

"На наш взгляд, здесь, наверное, самый широкий тренд - это запрос на традиционные ценности. Они обещают устойчивость, стабильность, единство общества вопреки всем разобщающим, подрывающим, разлагающим нас внешним и внутренним вызовам. От текучей современности назад к твердой, устойчивой, понятной, как нам кажется, жизни", - сказал он в ходе сессии в рамках международного симпозиума "Создавая будущее" в Национальном центре "Россия".

Следующий развивающийся тренд - провал гендерной идеологии. "Еще несколько лет назад - 48 гендеров, 63 гендера, кругом одни сплошные гендеры. Называйте меня "мы", а не "я". Сегодня все это подвергается резкой критике, осмеянию, упразднению. Ну и третий развивающийся тренд - все-таки запрос на объединяющую идеологию глобального уровня. Он существует и даже ширится. Но пока еще он, конечно, не удовлетворен", - добавил Федоров.

Среди зарождающихся трендов фиксируется рост одиночества и постепенная адаптация общества к этому. "Если раньше одиночество однозначно воспринималось как беда, проклятие, источник боли, то сегодня происходит превращение одиночества в ценность. Отношение к одиночеству меняется, многим даже нравится", - пояснил гендиректор АЦ ВЦИОМ.

Еще один зарождающийся тренд - ослабление локальной, региональной и религиозной идентичности. "Укрепляются национальные идентичности. Национальное государство, напомню, несколько десятков лет упорно хоронили, говорили, что оно ослабляется, рушится, а на смену ему идут, с одной стороны, глобальные институты, а, с другой стороны, региональные, локальные и так далее. Ну, как выяснилось, ничего подобного. И региональные провалились, и локальные. Про глобальные уже и говорить смешно. Нет уже никаких глобальных институтов, по сути. Остались только их остовы, каркасы, не более того. А вот национальные институты и национальная идентичность снова рулит", - отметил Федоров.