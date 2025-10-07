В Геленджике высадили 12 тыс. саженцев краснокнижной пицундской сосны

Экологическую акцию планируют проводить ежегодно в рамках международного форума "Биопром"

КРАСНОДАР, 7 октября. /ТАСС/. Около 12 тыс. саженцев краснокнижной пицундской сосны высадили в микрорайоне Голубая Бухта Геленджика на месте пожара, который произошел в 2019 году. Также в этом месте открыта новая экологическая тропа, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Экологическую акцию планируют проводить ежегодно в рамках международного форума "Биопром". В мероприятии приняли участие гости форума, в числе которых первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров, губернатор края Вениамин Кондратьев и мэр Геленджика Алексей Богодистов. Акция прошла при поддержке администрации города-курорта.

"Мы гордимся экологическим разнообразием Краснодарского края и делаем все, чтобы сохранить уникальную природу региона для жителей и туристов, а также будущих поколений. Для этого создаем особо охраняемые природные территории - на сегодняшний день их в крае уже более 480, ежегодно занимаемся лесовосстановлением, благоустраиваем зеленые зоны во всех муниципалитетах. Все это позволяет делать жизнь на Кубани более комфортной, развивать туристический потенциал главного курортного региона страны", - сказал глава края.Отмечается, что по маршруту к месту высадки деревьев создали арт-аллею - с арками, информационными указателями с ключевыми фактами о Геленджике и его природном достоянии, в числе которых краснокнижная пицундская сосна. Здесь же от места высадки молодого леса открыли экологическую тропу. Ее протяженность составляет более 1,5 км. Маршрут дополняет аудиогид - жители и гости Геленджика смогут узнать об уникальной природе, художниках и композиторах, вдохновлявшихся уголками этих мест, пояснили в пресс-службе.