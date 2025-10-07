АСИ и Минтранс разработают идеи по улучшению качества жизни в опорных пунктах

Генеральный директор агентства Светлана Чупшева напомнила, что Министерство транспорта разрабатывает специальную цифровую платформу мониторинга перевозок, которая станет основой для эффективного взаимодействия с региональными и муниципальными ведомствами

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с Министерством транспорта РФ будут работать над улучшением качества среды для жизни в опорных населенных пунктах. В частности, будут подловлены предложения, направленные на распространение успешных практик в сфере общественного транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры, сообщила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

"Объединяем усилия для модернизации транспортного комплекса страны вместе с Минтрансом. Одним из направлений сотрудничества станет развитие опорных населенных пунктов в целях улучшения качества среды для жизни в них. Договорились с большим другом и наставником АСИ, министром транспорта РФ Андреем Сергеевичем Никитиным о подготовке предложений и правовых инициатив, необходимых для распространения успешных практик и эффективных решений в сфере общественного транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры", - написала она в Telegram-канале.

Чупшева напомнила, что Минтранс разрабатывает специальную цифровую платформу мониторинга перевозок, которая станет основой для эффективного взаимодействия с региональными и муниципальными ведомствами. "При поддержке министерства дополнительно проработаем ряд наших инициатив, направленных на внедрение цифровых сервисов для контроля перевозок, а также развитие беспилотных технологий на всех видах транспорта", - написала Чупшева.

Кроме того, Чупшева сообщила, что Минтранс присоединится к международному чемпионату "Хайтек: навыки будущего", который пройдет с 10 по 14 ноября в Свердловской области на площадке МВЦ "Екатеринбург Экспо". "Участники представят технологические решения. Так, планируется разработка беспилотного летательного аппарата для "холодовой цепи" доставки медикаментов в удаленные и горные районы. Каждое действие АСИ, совместные решения с партнерами - все это способствует росту удовлетворенности жителей", - добавила глава агентства.