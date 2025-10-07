ГД приняла в I чтении законопроект о господдержке НКО, помогающих бойцам СВО

Документом предлагается внести изменения в закон "О некоммерческих организациях"

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект о включении организаций, оказывающих поддержку ветеранам СВО и членам их семей, в перечень социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО), имеющих право на господдержку.

Документ был внесен на рассмотрение палаты парламента в июле группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, первым заместителем руководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" Яной Лантратовой.

Законопроектом предлагается внести изменения в закон "О некоммерческих организациях", дополнив перечень СО НКО, которые могут получать поддержку от государства. В частности, речь идет об организациях, занимающихся организацией мероприятий по реабилитации, социально-трудовой адаптации и профессиональной переподготовке ветеранов боевых действий, членов их семей, членов семей погибших ветеранов боевых действий, оказанием им психологической помощи.