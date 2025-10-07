Вузы Севастополя и Занзибара начнут совместно готовить моряков

Планируется обучение по нескольким специальностям, а также перекрестное обучение языкам

Редакция сайта ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Севастопольский государственный университет (СвеГУ) и Государственный университет Занзибара утвердили программу языкового и научного обмена, в ходе которой вузы будут осуществлять совместные исследования, образования по нескольким специальностям, а также перекрестное обучение языкам, сообщили в пресс-службе российского вуза.

"Ректор СевГУ Владимир Нечаев и вице-канцлер Государственного университета Занзибара Мох’д Макаме Хаджи утвердили программу языкового и научного обмена. Наши студенты освоят суахили, а жители Занзибара - русский язык. Языковая программа откроет доступ к международным проектам", - говорится в сообщении.

Другие ключевые направления сотрудничества - это совместные исследования в сельском хозяйстве и аквакультуре для повышения урожайности и устойчивости водных экосистем, образовательные программы по туризму и гостиничному делу с практикой работы на Черном море и в Индийском океане, курсы экономики и менеджмента для подготовки руководителей международных проектов, обучение судовождению с учетом морских особенностей регионов.

"Мы провели содержательные переговоры с руководством Государственного университета Занзибара. Отправной точкой сотрудничества должно стать изучение русского языка на острове и суахили в Севастополе. Мы заинтересованы в продвижении лучших практик преподавания русского языка в странах Африки", - приводятся в сообщении слова ректора СевГУ Владимира Нечаева.

Ранее в вузе сообщали, что СевГУ планирует принять на обучение граждан Объединенной Республики Танзания. После выпуска они станут одним коллективом, который будет заниматься развитием туризма на архипелаге Занзибар, входящем в состав этого государства. Архипелаг Занзибар и его крупнейший одноименный остров находятся в Индийском океане, имеют песчаные пляжи и богатую тропическую природу. При этом, несмотря на большой потенциал, туристическая инфраструктура здесь не так развита, как в других районах Индийского океана, например, на популярных курортах Юго-Восточной Азии - а значит, подготовка специалистов по туризму для этого региона оправдана.

Международное сотрудничество

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Украина и западные государства ввели ряд санкций против РФ, российских бизнесменов и политиков, а также посещавших Крымский полуостров зарубежных гостей и представителей компаний. Эти страны блокируют появление любой позитивной информации о ситуации на полуострове, препятствуют участию региона в международных мероприятиях за рубежом. Однако иностранные делегации приезжают на полуостров, участвуют в форумах, конгрессах, научных конференциях, спортивных соревнованиях, ведут научную работу с учеными Крыма и Севастополя, создают и развивают бизнес, поддерживают общественные связи.

СевГУ был образован на базе восьми вузов после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В настоящее время это крупнейший университет в Севастополе и один из крупнейших на Крымском полуострове. В состав СевГУ входит 13 институтов, Морской колледж, лицей-предуниверсарий, Военный учебный центр, исследовательский ядерный реактор, а также Азовский морской институт (филиал в Мариуполе Донецкой Народной Республики); готовится к открытию подразделение среднего профессионального образования в Энергодаре Запорожской области.