В Уфе выявили превышение концентрации кумола в воздухе

Кумол относится к ядовитым веществам, влияющим на нервную систему

УФА, 7 октября. /ТАСС/. Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) изопропилбензола (кумола) выявили дважды за 3-5 октября в атмосферном воздухе Уфы. Об этом сообщается на сайте Башгидрометцентра.

"3 октября 2025 года [концентрация в долях ПДК] - 1,9, 5 октября 2025 года [концентрация в долях ПДК] 1,1", - говорится в сообщении.

Согласно отчету госучреждения, 3 октября превышение нормы содержания кумола в 1,9 раза зафиксировали вечером на улице Ульяновых, днем 5 октября превышение ПДК в 1,1 раза выявили на улице Мажита Гафури. Превышения предельно-допустимых концентраций по остальным загрязняющим веществам не наблюдались.

Изопропилбензол (кумол) - ароматическое органическое соединение, промежуточный продукт при получении фенола, ацетона, пластиков и лекарств, представляет собой бесцветную жидкость, практически не растворимую в воде, легко воспламеняется. Применяется в качестве высокооктановой добавки к бензину и авиационному топливу, а также разбавителя для эфироцеллюлозных красок и лаков. Изопропилбензол является ядовитым веществом, влияющим на нервную систему, при вдыхании изопропилбензол вызывает кашель, головокружение, сонливость, боль в горле, головную боль, потерю сознание, сухость кожи, покраснение глаз, может вызывать изменения в системе кровообращения (анемии, увеличение количества лейкоцитов), поражает органы дыхания, почки.