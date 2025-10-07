В Кызыле пожаловались на заваленные мусором контейнерные площадки

Мэрия составляет акты для привлечения к ответственности регоператора

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. В Кызыле местные жители пожаловались на переполненные мусорные баки, нерегулярный вывоз мусора в городе. Мэрия составляет акты для привлечения к ответственности регоператора, говорится в сообщении мэрии Кызыла.

В социальных сетях Тувы появились фотографии с переполненными мусорными баками в разных районах Кызыла. Жители жалуются, что коммунальные отходы могут не вывозится по несколько дней.

"Жители Кызыла <…> столкнулись с коммунальной бедой. Со всего города поступают жалобы на вывоз мусора: контейнерные площадки в разных районах оказались завалены отходами. Региональный оператор ГУП ТСП, ответственный за это, ссылается на разные причины, внедряя в свою деятельность новые правила. Мэрия Кызыла начала составлять акты для привлечения уполномоченных лиц к ответственности", - говорится в сообщении.

По данным Народного фронта Республики Тыва, были случаи, когда мусор не вывозился больше месяца.

"Мусорная" реформа началась в России в 2019 году. Ее задача - передача обязанностей по вывозу, переработке, утилизации бытовых отходов компании-оператору. Цель к 2030 году достичь сортировки 100% объема ТКО.