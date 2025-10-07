ВС подтвердил решение в пользу Данилы Козловского в деле о дискредитации армии

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, который обвинял актера, собирается обратиться с жалобой на имя председателя Верховного суда

Данила Козловский © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Верховный суд России оставил без изменения решение нижестоящих инстанций, удовлетворивших иск актера Данилы Козловского о защите чести и достоинства к главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталию Бородину, который обвинял артиста в дискредитации армии. Об этом сообщили ТАСС в суде.

"Суд оставил решение без изменения", - сообщили в Верховном суде.

Ранее Бородин направлял в Генпрокуратуру заявление с просьбой проверить Козловского на предмет дискредитации Вооруженных сил России, утверждая, что актер уехал в США и высказывался против специальной военной операции. Сам Козловский опроверг эти сведения, заявив, что не покидал страну, не имеет второго гражданства и продолжает работать в Малом драматическом театре в Санкт-Петербурге.

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск актера, обязав ответчика удалить порочащие сведения, опубликовать опровержение и выплатить Козловскому компенсацию в размере 1 рубля.

Бородин, чья жалоба теперь отклонена Верховным судом, заявил в своем Telegram-канале, что намерен обратиться с жалобой на имя председателя Верховного суда.