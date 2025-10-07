В Москве на взятки пришлось более половины коррупционных преступлений

Прокурор столицы Максим Жук подчеркнул приоритетность работы по борьбе с коррупцией

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Более половины коррупционных преступлений, зарегистрированных в Москве за восемь месяцев 2025 года, пришлось на взятки. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры по итогам заседания межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции.

"За 8 месяцев 2025 года в столице зарегистрировано 2,4 тыс. преступлений коррупционной направленности, более половины из которых связано с дачей или получением взяток (1,4 тыс.)", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, в ходе заседания прокурор Москвы Максим Жук подчеркнул приоритетность работы по борьбе с коррупцией и отметил важность спланированной координационной деятельности прокуроров, направленной на эффективное взаимодействие следственных органов и оперативных служб при выявлении, пресечении и расследовании таких преступлений.