Дурова не собираются штрафовать за купание в Кольсайских озерах

В администрации парка пояснили, что не видели момент нарушения, хотя видеоролик с этим сооснователь Telegram выложил в своем канале

Павел Дуров © Дмитрий Орлов/ ТАСС

АЛМА-АТА, 7 октября. /ТАСС/. Купание в Кольсайских озерах на территории национального парка в Алма-Атинской области в Казахстане, видео с которым опубликовал сооснователь Telegram Павел Дуров, запрещено и наказывается штрафом, однако инспекторы национального парка не были свидетелями происходящего, в связи с чем штрафовать его не планируют. Об этом сообщили ТАСС в администрации парка.

"На месте мы его не видели, как мы можем заочно? <...> В данный момент мы не сможем, конечно, [оштрафовать], на месте не было [составлено] акта. Тем более, он не гражданин Казахстана", - сообщили в администрации.

При этом там подтвердили, что купание в озерах запрещено и это отражено в правилах посещения парка. Штраф за купание в озере составляет 10 месячных расчетных показателей или 39 320 тенге ($72,7).

Дуров на прошлой неделе посетил Казахстан для участия в форуме Digital Bridge в Астане, где, в частности, объявил, что мессенджер Telegram планирует воспользоваться вычислительными мощностями суперкомпьютера в республике для реализации проекта в сфере искусственного интеллекта и блокчейна.

На этой неделе Дуров опубликовал у себя в Telegram-канале видео, где купается в озере. На видео стоит геометка, указывающая на Кольсайские озера, а также подпись - "Это был хороший заплыв". Кольсайские озера состоят из трех водоемов в живописном месте возле границы Казахстана и Киргизии.