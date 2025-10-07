В аэропорту Сочи наблюдаются задержки и отмены рейсов после ограничений

В частности, задерживается вылет 20 самолетов

СОЧИ, 7 октября. /ТАСС/. Международный аэропорт Сочи после ограничений на прием и выпуск самолетов работает по фактическому расписанию. В аэропорту задерживается вылет 20 рейсов, еще 8 - отменены, сообщили в ее пресс-службе.

"Аэропорт Сочи работает по фактическому расписанию. На 15:00 (мск) текущего дня <…> задержаны вылеты (более 2-х часов) 20 рейсов, отменены 4 рейса на отправление и 4 рейса на прибытие: А4 5036/5035, SU1122/1123, SU 1134/1135, SU 1528/1529", - говорится в сообщении.

Уточняется, что отмененные рейсы авиакомпании "Аэрофлот" объединены с другими - SU1116/1117 и SU1124/1125.

В пресс-службе также отметили, что 8 из 12 самолетов, ушедших во время ограничений на запасные аэродромы, прибыли в Сочи. Их обслужат и отправят в города назначения.

"Обстановка в аэропорту спокойная. Все операции - от регистрации до посадки на рейсы - выполняются в штатном режиме", - добавили в пресс-службе.