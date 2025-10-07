Патрушев поручил "Совкомфлоту" посодействовать "Макаровке" в подготовке кадров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев поручил руководству компании "Совкомфлота" (СКФ) оказать содействие Государственному университету морского и речного флота имени адмирала Макарова ("Макаровка") в вопросах подготовки молодых кадров.

7 октября Николай Патрушев посетил офис компании "Совкомфлот" в Санкт-Петербурге. Во время экскурсии по офису и музею "Совкомфлота" глава Морколлегии задал гендиректору СКФ Игорю Тонковидову вопрос о сотрудничестве с "Макаровкой".

"Вы сотрудничаете с университетом, оказываете помощь? Я посещал филиал в Петрозаводске. К сожалению, его состояние несколько отстает от современных реалий и требований к организации образовательного процесса", - обратился помощник президента к Тонковидову.

"Там расположен хороший завод - Онежский, который занимается судостроением и судоремонтом. Это единственный завод в нашей стране, который использует цифровые технологии в строительстве. Он соответствует всем современным требованиям, - продолжил Патрушев. - Заводу необходимы специалисты. Я попросил продемонстрировать, как готовят средний состав моряков, и увидел, что условия для них оставляют желать лучшего. <…> Если есть возможность, прошу оказать содействие".

Руководство "Совкомфлота" заверило, что проработает этот вопрос.

О посещении "Совкомфлота"

Также в рамках посещения офиса "Совкомфлота" глава Морколлегии ознакомился с деятельностью Центра операционного контроля за работой флота СКФ, эксплуатирующегося в рамках российских нефтегазовых проектов ("Варандей", "Приразломное", "Новый порт", "Ямал СПГ") в Арктике и посетил инженерный центр, где обсудил обновление флота СКФ, проблемы взаимодействия с судостроительными предприятиями и развитие судоремонта в Арктике.

Помимо этого Патрушеву представили учебно-тренажерный центр СКФ на российском программном обеспечении и уникальные наработки компании по обеспечению безопасности мореплавания в акватории Севморпути, регулирования судоходства в Арктике и подготовки кадров для работы в Арктической зоне.

После этого помощник президента встретился с капитанами судов СКФ, задействованных в морских индустриальных проектах в Арктике.

Также помощник президента обсудил с руководством компании текущую и песпекиивную деятельность "Совкомфлота". В завершение посещения Патрушев отметил работу "Совкомфлота" и профессионализм его сотрудников.