В Петербурге показали комплекс "Лис-10" для защиты аэродромов от БПЛА

Сейчас такой комплекс установлен почти на 10 объектах в разных районах России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Радиолокационно-оптический комплекс "Лис-10" для защиты аэродромов от атак БПЛА показали на форуме в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

Комплекс работает на специализированном программном обеспечении и включает в себя радиолокационную станцию "Лори", оптико-электронную систему "Сигма". Он обеспечивает интеллектуальный контроль и защиту периметра объекта - промышленного, критической инфрасруктуры, аэродромов. Способен работать в сложных климатических условиях от -40 до +50 градусов по Цельсию.

"Комплекс собран совместно с нашими партнерами для близкого обнаружения целей гражданского ПВО. Соответственно, здесь мы решаем задачи по обнаружению всех целей, которые попадают в зону действия РЛС. <...> По диапазонам частот у нас есть решение, которое позволяет работать с частотами от 8 до 10 ГГц. Аэродромы у нас работают на 10 ГГц. Соответственно, мы уходим ниже, не мешаем аэродрому. Для гражданского применения и перехвата целей [применяется]", - сказал ТАСС руководитель направления РЭБ компании "Элиарс" Виталий Пятун в рамках форума "Защита гражданских объектов от атак беспилотных систем и коммерческая эксплуатация БАС".

Он рассказал, что после обнаружения целеуказания передаются на камеру верификации или на несколько камер. Они уже ведут каждую цель и распознают ее с помощью встроенной нейросети, которая сравнивает картинку. Также производится визуальный контроль.

"Оператор дает только команду на пуск дрона-перехватчик, лазера, то есть взаимодействие с РЭБ. Если "птичка" давится РЭБом, камера автоматически ее подавит. Если нужен перехват, тем более с боевой частью, это решение на откуп человеку. То есть только человек принимает решение на физическое поражение", - отметил он.

Разработка российская. Сейчас такой комплекс установлен почти на 10 объектах в разных районах России. Также он прошел необходимые испытания для нужд Центрального научно-исследовательского института Воздушно-космических сил Минобороны России и подтвердил свои характеристики. Система обеспечивает стационарное прикрытие, идет разработка более мобильных вариантов.