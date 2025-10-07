В Коми осталось отремонтировать 402 км дорог для школьных автобусов

На эти цели выделили 3 млрд рублей

СЫКТЫВКАР, 7 октября. /ТАСС/. Порядка 402 км автодорог из почти 3 тыс. км, по которым проходят школьные маршруты в Республике Коми, осталось отремонтировать, или 14% от общей протяженности школьных маршрутов. В 2025 году выделено на эти цели 3 млрд рублей, сообщила пресс-службы главы республики.

"Как доложил зампред правительства региона Эдуард Слабиков, в 2025-2026 учебном году детей перевозят по 240 школьным маршрутам. Из почти 3 тыс. км дорог, по которым они проходят, 402,7 км, или 14%, все еще требуют ремонта. По этим участкам проходят 43 автобуса", - говорится в сообщении по итогам заседания республиканской комиссии по безопасности дорожного движения.

По данным Слабикова, за лето привели в порядок девять школьных маршрутов. Всего в этом году запланировано отремонтировать более 116 км на сумму порядка 3 млрд рублей. Это участки 14 автодорог регионального значения, проходящих по территориям Удорского, Прилузского, Усть-Куломского, Сысольского, Усть-Вымского, Койгородского и Корткеросского районов - семи муниципалитетов из 20. В трех районах работы завершены, в остальных продолжаются.

На приведение к нормативу местных дорог, по которым также проходят школьные маршруты, из регионального бюджета было выделено муниципалитетам 393 млн рублей - на ремонт 15 км автодорог и 71 погонного метра мостов. Все пешеходные переходы вблизи школ отремонтированы. Завершен ремонт подъездных путей к школам в Сыктывкаре, Воркуте, Вуктыле, Инте, Ухте, Княжпогостском, Сыктывдинском и Усть-Вымском районах.

Как сообщал ранее глава Коми Ростислав Гольдштейн, на 2025-2027 год запланировано направить на строительство и ремонт дорог в Коми более 16,2 млрд рублей, в том числе 11,2 млрд рублей - из федерального бюджета. После всех видов дорожных работ к концу 2027 года планируется ввести в эксплуатацию 325,9 км региональных дорог, 52,2 км освещения и 26,32 км тротуаров.

В 2025 году планировалось привести в порядок более 200 км автодорог, свыше 25 км освещения и 2 км тротуаров. Перечень объектов составлен с учетом пожеланий жителей. Средства направлены из федерального, регионального и местного бюджетов, в том числе в рамках реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Всего в Коми насчитывается почти 7 960 км автодорог, в том числе более 350 км - федерального значения, свыше 4,72 тыс. км - регионального и почти 2,9 тыс. км - местного.