Почти 50 победителей и финалистов конкурса "Команда Абхазии" стали госслужащими

Более 10 человек получили новые назначения или повышения

СУХУМ, 7 октября. /ТАСС/. Почти полсотни финалистов и победителей конкурса управленцев, впервые прошедшего в Абхазии, уже являются госслужащими, более 10 получили новые назначения или повышения. Об этом сказал премьер-министр Абхазии Владимир Делба на форуме "Команда Абхазии", передает корреспондент ТАСС.

"Молодые люди, ставшие победителями конкурса, это наше настоящее, и 46 человек из них уже являются действующими государственными служащими, руководителями ответственных направлений и проектов, а более 10 получили новые назначения или повышения по службе в течение последних шести месяцев. Но они также и наше будущее, потому что каждый участник "Команды Абхазии" - это энергичный, трудолюбивый, целеустремленный и высокомотивированный на успех и положительные изменения человек, а это именно те качества, которые должны лежать в основе долгосрочной стратегии развития Абхазии", - сказал Делба.

По словам Делбы, предстоит масштабировать лучшие практики и инициативы, которые родились в проектах "Команды Абхазии", и распространить их на местном уровне. Каждый успешный проект в городах и районах Абхазии, по мнению премьера, не просто строчка в отчете, это "реализованные мечты и надежды простых людей, улучшенная инфраструктура, социальная среда и качество жизни для населения". "Правительство готово создавать условия для вашей работы. Мы видим в вас помощников в большом и важном деле - строительства сильной и процветающей Абхазии. Ваша энергия, ваши идеи и готовность действовать - это самый ценный ресурс нашей страны", - подчеркнул Делба и пожелал "смелых, реализованных проектов".

По окончании пленарного заседания форума работа продолжилась в трех тематических секциях, посвященных туризму, энергетике и сельскому хозяйству, а также социальной сфере.