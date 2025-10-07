Движение первых запустило третий сезон конкурса первичных отделений

Проект призван вдохновить участников на социально значимые дела

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Движение первых объявило о старте третьего сезона своего флагманского проекта - конкурса первичных отделений. Он призван поддержать собственные проекты первичек, сообщает пресс-служба движения.

"Третий сезон флагманского проекта Движения первых - конкурса лучших проектов для детей и молодежи "Конкурс первичных отделений Движения первых" 2025-2026 годов стартует 7 октября. Он призван поддержать собственные проекты первичек и вдохновить ребят на социально значимые дела", - говорится в сообщении.

Одной из ключевых тем конкурса станет развитие культуры наставничества и шефства, поддержки и взаимопомощи. Особое внимание уделяется проектам, которые укрепляют традиционные российские духовно-нравственные ценности и сохраняют историко-культурное наследие.

"Новый конкурс первичных отделений Движения первых - это возможность получить прямую ресурсную поддержку от 200 тысяч до 1 миллиона рублей для развития социально значимой деятельности первых в школах, колледжах, вузах, в учреждениях культуры, спорта, молодежной политики и на предприятиях. Мы не оставили без внимания успехи 2 тысяч победителей конкурса прошлого сезона конкурса. Для них разработана специальная номинация "Первая лига", - отметил председатель правления Движения первых Артур Орлов.

По его словам, участники "Первой лиги" выступят наставниками для начинающих первичных отделений, помогая им развиваться, получать опыт и активно включаться в проекты движения.

В двух предыдущих сезонах проекта приняли участие более 30 тыс. команд, в число которых вошли около 300 тыс. детей, наставников, а также родителей из 89 субъектов РФ, а 4 тыс. организаций-победителей уже получили почти 1 млрд рублей на развитие детско-молодежных инициатив.