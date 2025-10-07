На ВДНХ юные москвичи выбрали имя для альпаки с "Городской фермы"

Детеныша решили назвать Ночкой из-за черного окраса шерсти

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Юные москвичи выбрали имя для детеныша альпаки, родившейся 3 августа в "Городской ферме" на ВДНХ, в ходе голосования на платформе "Активный гражданин - детям". Об этом сообщается на портале мэра столицы.

"Юные москвичи решили назвать альпаку Ночкой: сейчас ее шерстка имеет черный окрас, однако, когда детеныш подрастет, цвет может измениться. Это имя набрало 42 процента голосов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в голосовании были представлены и другие варианты, например, имя Лада, за которое проголосовали 24% детей. Имя Коричка выбрали 13% участников, а имя Бардо понравилось 10% ребят. Также можно было выбрать варианты Инти и Сумак.

Маленькая альпака выходит на прогулку по утрам вместе с мамой Досей, но может сделать это и днем. Сейчас Ночка активно набирает вес, который составляет уже более 10 кг. Пока что она питается молоком матери, позже специалисты добавят в рацион сено, овощи, траву и специальные мюсли. Родина альпак - Южная Америка. Они живут на территории Перу, Эквадора, Чили и Боливии высоко в горах.

Участниками опроса стали юные москвичи в возрасте от шести до 14 лет, имеющие стандартную учетную запись на портале mos.ru или авторизовавшиеся на платформе "Московская электронная школа".