В Донецке в четыре раза выросло число уличных резервуаров с водой

Всего на территории ДНР установлены 1 636 таких емкостей

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 7 октября. /ТАСС/. Количество резервуаров с водой для бытовых нужд в Донецке выросло почти в четыре раза с июля на фоне дефицита ресурса - до 618 емкостей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

"Ускорили установку дополнительных емкостей под воду для бытовых нужд. За два дня в Донецке разместили 53 резервуара. Установили 51 емкость при поддержке региона-шефа Москвы, еще по одной - благодаря "Народному фронту" и местному жителю. Всего в Донецке мы установили уже 618 емкостей. 467 из них - с момента моего июльского поручения усилить работу в этом направлении", - написал Пушилин.

Он уточнил, что всего на территории региона установлены 1 636 таких емкостей. Собственные водовозы, а также цистерны из региона-шефа Москвы обеспечивают в две смены их наполнение.

"472 тонны воды доставили активисты "Народного фронта" жителям Донбасса в сентябре. К [Народному фронту] ежедневно поступают заявки на подвоз. Представители президентского движения прилагают максимум усилий, чтобы оперативно отработать все запросы. Обычно в месяц развозят 200-250 тонн. В сентябре усилили работу - распределили практически в два раза больше воды", - также сообщил глава региона.

ДНР испытывает дефицит воды, получая не более 35% нужного объема для снабжения жителей из-за водной блокады со стороны Украины и обмеления водохранилищ. 18 июля было объявлено о сокращении графика подачи воды, в частности, Енакиево и близлежащие города переведены на подачу воды раз в четыре дня, крупнейшие по численности города региона - Донецк и Макеевка - раз в три дня, Мариуполь - раз в два дня. Власти реализуют ряд мер по выходу из водного кризиса.