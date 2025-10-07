Первый Всероссийский форум экскурсоводов объединит сотни профессионалов отрасли

Форум организуют Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга и Городское туристско-информационное бюро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Первый Всероссийский форум, который пройдет в Санкт-Петербурге с 21 по 23 октября, объединит сотни гидов, гидов-переводчиков и представителей музейного сообщества. Главная цель мероприятия - повышение качества экскурсионного обслуживания и развитие туристской отрасли, сообщила пресс-служба городского комитета по развитию туризма.

"Ежегодно наш город принимает более 10 миллионов туристов, поэтому так важно создать профессиональную площадку, где будут формироваться новые стандарты качества экскурсионного обслуживания. Мы ожидаем участие сотен специалистов, которые объединят опыт ведущих экспертов и выработают эффективные решения для развития индустрии гостеприимства. Уверен, форум станет катализатором позитивных изменений в отрасли и поможет повысить уровень сервиса до новых высот", - приводятся в сообщении слова председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгения Панкевича.

Форум организуют Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга и Городское туристско-информационное бюро. Его откроет пленарное заседание в Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина с участием ведущих экспертов туротрасли. Деловая программа второго дня включает круглые столы, мастер-классы, открытые лекции. Профессионалы сферы путешествий обсудят создание авторских экскурсий, правовые аспекты, продвижение услуг и многое другое.

В завершающий день форума участникам представят разнообразные экскурсионные маршруты по Петербургу и его окрестностям. В программа - знакомство с современной туристской географией города, посещение Кронштадта, изучение практик инклюзивного туризма и другие мероприятия. Каждый маршрут разработан таким образом, чтобы не только познакомить участников с культурным наследием региона, но и дать практические знания, которые они смогут применить в своей деятельности.

На форуме также обсудят вопросы аттестации гидов и экскурсоводов, представят успешные кейсы работы информационных центров, а также рассмотрят перспективы развития новых турмаршрутов, отметила руководитель Городского туристско-информационного бюро Яна Макшина.