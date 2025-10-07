Минздрав: около 35% студентов медвузов не идут работать в госмедицину

Система также теряет и выпускников по программам целевого обучения, отметила замминистра здравоохранения Татьяна Семенова

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Порядка 35% выпускников медицинских вузов, а также не менее 40% выпускников программ среднего профобразования не идут работать в государственную систему здравоохранения России по завершении обучения. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова.

"Ежегодно, к сожалению, мы около 35% выпускников, завершивших обучение по образовательным программам высшего образования, не менее 40% выпускников, которые обучены по программам среднего профессионального образования, из отрасли из государственной системы здравоохранения, теряем", - сказала она на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию.

По ее словам, система также теряет и выпускников по программам целевого обучения, в том числе из-за того, что суд не всегда принимает решение взыскать с выпускника в полном объеме штраф, предусмотренный за отказ отрабатывать стоимость его обучения. В связи с этим Минздрав разработал поправку в закон, по которой штраф заменяется компенсацией полной стоимости обучения в трехкратном размере.

"В целях сохранения равного подхода к определению обязательств сторон мы законопроектом предусматриваем аналогичные меры ответственности для заказчика целевого обучения в случае если он не исполняет обязательства по трудоустройству гражданина или расторгает договор в одностороннем порядке. Казалось бы, такая немножко напряженная мера, но в то же время для реализации кадровой политики эффективная. Соответственно, заказчик целевой подготовки должен понимать зачем он осуществляет эту подготовку и где будет работать выпускник. Таким образом, каждый выпускник получит гарантированное рабочее место в соответствии с квалификацией, а заказчик целевого обучения не будет терять своих выпускников", - отметила она.