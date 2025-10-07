В Крыму назвали необходимую на восстановление берегоукреплений сумму

На реконструкцию требуется направить более 30 млрд рублей

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Более 30 млрд рублей необходимо направить на реконструкцию и восстановление 48 берегоукрепительных сооружений на территории Республики Крым. Об этом сообщила первый заместитель министра курортов и туризма Республики Крым Юлия Мартыненко.

"На сегодняшний момент у нас существует потребность также в реконструкции и восстановлении еще 48 берегоукрепительных сооружений на общую сумму более 30 млрд рублей. Из них 4,8 млрд рублей - это на семь берегоукрепительных сооружений федеральной собственности", - сказала она в ходе совещания, посвященного привлечению инвестиций и реализации мероприятий по строительству и экономическому развитию туристических кластеров в зоне Азово-Черноморского бассейна в Совете Федерации.

Она отметила, что это предложение было направлено в правительство в мае. "Хотелось бы отметить, что из этой суммы [30 млрд рублей] порядка 16 млрд рублей планируется перераспределить в рамках государственной программы социально-экономического развития Республики Крым и г. Севастополя, а потребность составляет 14,4 млрд рублей", - добавила Мартыненко.

По ее словам, с 2024 года по 2025 год в регион уже направили средства из федерального бюджета на восстановление и реконструкцию еще 27 берегоукрепительных сооружений.

Кроме того, Мартыненко отметила, что в восстановлении и реконструкции также нуждается причальная инфраструктура субъекта. "Наши пять морских портов - инфраструктура в не очень хорошем состоянии, плюс отсутствуют яхтенные марины, что тоже может быть точкой притяжения инвестиций в дальнейшем. <...> Было определено 34 объекта портовой инфраструктуры - это 13 яхтенных марин и 21 портопункт. Общая длина предполагаемых сооружений может составить более 15 км, и потребность финансирования составляет 68,6 млрд рублей", - добавила она.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году, позднее она переформатирована в госпрограмму. Ключевые из уже созданных объектов - Крымский мост, энергомост, новый аэропорт в Симферополе, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и трасса "Таврида". Объем финансирования госпрограммы составляет 840 млрд рублей.