В Русском доме в Каире прошла конференция "Россия и арабский мир"

В Россотрудничестве отметили, что эксперты из арабских стран обсудили широкий круг тем, отражающих развитие партнерства между Россией и странами арабского мира

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Конференция "Россия и арабский мир" прошла в Русском доме в столице Египта, участники обсудили идею открытия российско-арабского центра по урегулированию конфликтов. Об этом сообщили ТАСС в Россотрудничестве.

"Мероприятие собрало ведущих экспертов, дипломатов и исследователей из Египта, Ирака, Туниса, Иордании и других арабских стран. Участники обсудили актуальные вопросы развития российско-арабского партнерства в гуманитарной, культурной, образовательной и научно-технической сферах, - заявили в агентстве. - По итогам конференции участники выдвинули предложения о создании российско-арабского форума сотрудничества как постоянной платформы для диалога и открытии российско-арабского центра по урегулированию конфликтов. По результатам был принят итоговый документ с рядом ключевых рекомендаций, направленных на укрепление долгосрочного сотрудничества".

Как отметили в Россотрудничестве, эксперты из арабских стран также обсудили широкий круг тем, отражающих развитие партнерства между Россией и странами арабского мира: роль образования и культуры как мостов взаимопонимания, совместные гуманитарные и научные инициативы, перспективы сотрудничества в области ядерной и возобновляемой энергетики, взаимодействие в сфере туризма, спорта, СМИ и искусственного интеллекта, вопросы кибербезопасности, борьбы с терроризмом и военного партнерства.

"Россию и арабский мир на протяжении десятилетий объединяют крепкие связи дружбы, взаимного уважения и культурного партнерства. Сегодняшняя конференция - это не просто научная площадка, а шаг к формированию новых форм взаимодействия, направленных на укрепление взаимопонимания и развитие совместных проектов в гуманитарной и образовательной сферах", - отметил руководитель Русского дома Вадим Зайчиков.

По словам директора центра стратегических и политических исследований "Аль-Хивар" Ахмеда Тахера, конференция в Каире накануне Российско-Арабского саммит стала первой российско-арабской площадкой такого уровня и объединила представителей государственных, научных и общественных институтов России, Египта и других стран.