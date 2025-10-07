В ГД предложили ввести электронные ветеринарные паспорта на "Госуслугах"

Сейчас ветеринарные паспорта и сертификаты о прививках питомцев оформляются исключительно в бумажном виде, что увеличивает риск потери и износа

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Александр Демин, Олег Леонов и Антон Ткачев направили запрос министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову с предложением включить в разрабатываемый законопроект об учете животных норму о введении электронного ветеринарного паспорта с доступом через "Госуслуги". Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что сейчас ветеринарные паспорта и сертификаты о прививках питомцев оформляются исключительно в бумажном виде, что увеличивает риск потери и износа, а также усложняет проверку подлинности.

"Считаем целесообразным в рамках подготовки федерального закона о регистрации домашних животных дополнить ФГИС ВетИС функцией формирования электронного ветеринарного паспорта. <…> Гражданин сможет получить электронный документ через мобильное приложение "Госуслуги". Электронная версия будет иметь юридическую силу, равную бумажному паспорту, и может использоваться для поездок, получения медицинских услуг, регистрации в гостиницах для животных и в других ситуациях", - указано в письме.

Предполагается, что такой паспорт будет содержать сведения о питомце (вид, порода, пол, год рождения, маркировка), о владельце и историю прививок и ветеринарных процедур. По мнению авторов запроса, запуск электронных ветеринарных паспортов упростит взаимодействие граждан с ветеринарными службами и госорганами, снизит риск ошибок при занесении данных, минимизирует случаи потери документов, а также повысит качество оказания ветпомощи.