Загрузка отелей в Петербурге выросла на 6%

В 2025 году город посетило более 9 млн туристов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Загрузка отелей в Петербурге с мая по сентябрь увеличилась на 6%, а число размещенных гостей - на 12% по сравнению с 2024 годом, сообщили ТАСС в пресс-службе Регионального центра компетенций (РЦК) федерального проекта "Производительность труда".

"Этот сезон оказался одним из самых успешных за последние годы. За период с мая по сентябрь загрузка отелей увеличилась на 6%, а количество размещенных гостей - на 12% по сравнению с 2024 годом", - сообщили в пресс-службе.

По данным пресс-службы администрации губернатора города, в 2025 году Петербург посетило более 9 млн туристов. Чтобы удерживать высокий уровень сервиса, гостиницы внедряют современные методы управления, технологии бережливого производства и повышают эффективность работы персонала.

"Технологии бережливого производства - это универсальный инструмент, который применим в любой отрасли. Компания "Новый Петергоф" первой опробовала федеральную программу и уже показывает высокие результаты - рост выработки составил более чем на 30%", - отметила генеральный директор Регионального центра компетенций Санкт-Петербург Ирина Голубцова.

В результате предприятию удалось сократить время подготовки номера к заезду с 55 до 45 минут и увеличить выработку персонала на 33%.

Для повышения эффективности специалисты РЦК помогли создать эталонный участок по уборке номеров, наладить информационный и материальный потоки, обновить стандарты операционных процедур, реализовали систему планирования и перебалансировки нагрузки персонала. Это позволило не только сократить время подготовки номеров, но и снизить запасы на 13% - с 8,2 до 7,18 млн рублей.