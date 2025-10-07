В Москве возле набережной реки Сетуни создали ландшафтный парк

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Ландшафтный парк с искусственным озером появился возле набережной реки Сетуни, сообщил в своем канале в Мах мэр столицы Сергей Собянин.

"Возле набережной реки Сетуни появился современный ландшафтный парк. Инвестор завершил благоустройство территории делового квартала "Сколково парк". Теперь это не только место для работы, но и комфортная, открытая для всех городская среда с продуманным озеленением и инфраструктурой для отдыха", - написал Собянин.

Он уточнил, что на территории площадью 9 га высадили больше 45 тыс. кустарников и почти 400 деревьев. Свыше 100 видов растений - лиственных, хвойных и многолетних - подобраны так, чтобы цветение происходило в разный период и пейзаж менялся в зависимости от времени года. Центральной частью парка стало искусственное озеро. Кроме того, проложены пешеходные маршруты общей протяженностью 6 км, установлены скамейки и летние веранды, сделаны велопарковки.