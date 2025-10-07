В Мелитополе частично восстановили нарушенное после атаки ВСУ электроснабжение

В частности, на дорогах заработали светофоры и уличное освещение

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Электроснабжение в Мелитополе, нарушенное после атаки ВСУ, частично восстановлено, передает корреспондент ТАСС.

"В Мелитополе частично восстановлено электроснабжение, нарушенное после атаки ВСУ по энергообъектам Запорожской области", - сообщает корреспондент.

На дорогах заработали светофоры, уличное освещение, в многоэтажных домах горят окна, вывески магазинов, банков, аптек.