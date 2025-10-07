ФРТ одобрил еще шесть заявок от регионов РФ на расселение аварийного жилья

Им выделят 4 млрд рублей

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Заявки на финансирование из федерального бюджета программы расселения аварийного жилья одобрены для еще шести регионов России. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Фонд развития территорий (ФРТ), который выступает оператором программы расселения аварийного жилья, одобрил финансирование еще шести регионам в общем объеме более 4 млрд рублей. Их направят на переселение 2,76 тысячи человек из непригодного для проживания жилфонда общей площадью 49,2 тыс. кв. м", - приводятся его слова в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

В целом для реализации нового этапа программы одобрены заявки от 45 регионов на общую сумму 23,7 млрд рублей, отметил Хуснуллин. Это позволит переселить порядка 34 тысяч человек и ликвидировать аварийный жилищный фонд площадью около 616 тыс. кв. м, добавил он. Так, Республике Саха (Якутия) одобрено финансирование в размере 3,4 млрд рублей на переселение 1,79 тысячи человек, Астраханской области - 285,6 млн рублей на переселение 494 человек, Костромской - 47,4 млн рублей на переселение 141 человека, Смоленской - 130,6 млн рублей на переселение 138 человек и Псковской - 33,6 млн рублей на переселение 67 граждан, а также Краснодарскому краю - 176,5 млн рублей на переселение 125 человек.

"Фонд развития территорий в сотрудничестве с Минстроем России работает над совершенствованием системы капремонта. С начала года в стране отремонтировали 17 тыс. домов. Прогнозируем, что объемы по итогам года сохранятся на уровне прошлых лет", - приводятся в сообщении слова генерального директора ФРТ Василия Купызина.

С 2025 года работа по расселению аварийного жилья ведется по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", в соответствии с которым к 2030 году в регионах страны запланировано расселить аварийные дома общей площадью 6,2 млн кв. м и улучшить жилищные условия 345 тыс. россиян.