В ДНР построят три гостиничных объекта до 2026 года

Общая стоимость составит 650 млн рублей

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Две гостиницы и один глэмпинг общей стоимостью 650 млн рублей построят на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) к 2026 году. Об этом сообщил заместитель министра спорта и туризма ДНР Александр Головко.

"В работе сейчас находится, по инвесторам, у нас на сумму 650 млн три объекта. Один реализуется в 2025 году, два в 2026. Это две гостиницы в Мариуполе и в Урзуфе глэмпинг большой", - сказал он в ходе совещания в Совфеде, посвященного привлечению инвестиций и реализации мероприятий по строительству и экономическому развитию туристических кластеров в зоне Азово-Черноморского бассейна.

Кроме того, он отметил, что в регионе уже реализуются два туристических кластера. "На сегодняшний момент из сделанного у нас то, что Единый институт пространственного планирования РФ (ЕИПП) [готовит документацию] по двум большим кластерам в Мангушском муниципалитете. 220 га будет туристический кластер сделан, а в Новоазовском районе 282 га. Они уже на финише ", - добавил он.