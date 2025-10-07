Обвиняемая в отмывании денег блогер Митрошина не подавала заявление о банкротстве

Сведения, которые распространяются в интернете и СМИ, не соответствуют действительности

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Блогер Александра Митрошина, которая обвиняется в отмывании денежных средств, не подавала в арбитраж заявление о своем банкротстве. Об этом ТАСС заявил ее адвокат Михаил Мушаилов.

"Никакого заявления о банкротстве в арбитражный суд моя подзащитная Митрошина не подавала, сведения, которые распространяются на этот счет в интернете и СМИ, не соответствуют действительности", - сказал он.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о подаче в Арбитражный суд Москвы заявления Митрошиной о банкротстве.

Блогер обвиняется по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) в особо крупном размере денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления). Ее задержали на территории Краснодарского края и доставили в Москву.

Ранее в отношении нее было возбуждено дело о неуплате налогов, но его прекратили в связи с погашением части долга.