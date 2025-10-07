Всероссийская викторина о технологиях будущего собрала участников из 65 регионов

Вопросы участникам задавали известные российские ученые, актеры и писатели

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Более 20 тыс. школьников и студентов из 65 регионов России приняли участие во всероссийской викторине "История будущего: технологии научной фантастики", прошедшей в рамках II Международного симпозиума "Создавая будущее" в Национальном центре "Россия". Участники отвечали на вопросы о технологиях, предсказанных советскими писателями-фантастами, сообщили организаторы "Истории будущего".

"Символично, что мы проводим викторину в 80-летие атомной промышленности. Современная российская наука демонстрирует выдающиеся успехи: единственный в мире атомный ледокольный флот, первая вакцина от COVID-19, собственная орбитальная станция, квантовые компьютеры. Пусть викторина "История будущего" станет вдохновением для будущих открытий", - сказал заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский, открывая мероприятие.

Викторина прошла в очном и онлайн-форматах на площадках школ, кванториумов, колледжей и вузов во всех федеральных округах страны - от Камчатки до Калининграда. Вопросы участникам задавали известные российские ученые, актеры и писатели, среди которых режиссер Клим Шипенко, актер Юрий Чурсин, вице-президент Российской академии наук Степан Калмыков, лауреаты премии президента РФ Кирилл Мартинсон и Максим Никитин, биолог Вячеслав Дубынин и другие.

По словам Чурсина, участие в проекте стало для него продолжением интереса к истории отечественной науки. "В сериале "Атом" я сыграл роль Игоря Курчатова, и работа над образом великого ученого помогла глубже понять атмосферу времени, когда создавались научные прорывы. Рад, что могу передать это чувство молодому поколению", - отметил актер.

Участники викторины отвечали на 15 вопросов о таких технологиях, как искусственный интеллект, виртуальная реальность, лазеры, интернет, квантовые вычисления, биофабрикация и беспилотный транспорт. С Северного полюса к участникам обратился директор по науке и стратегии института Росатома в Троицке Николай Климов, задав вопрос о плазменных двигателях.

Акция приурочена к 100-летию Аркадия Стругацкого и проводится в рамках Десятилетия науки и технологий в России. Цель проекта - популяризация естественно-научных и инженерных дисциплин, развитие интереса к чтению и научной фантастике, а также вовлечение молодежи в научно-техническое прогнозирование.

По итогам интеллектуального состязания будет сформирован топ-100 финалистов - по 10 участников от каждого федерального округа и 20 из новых регионов. Для них госкорпорация "Росатом" организует экскурсии на коллайдер NICA в Дубне, встречи с учеными и поездки на передовые научно-технологические объекты.