В Заполярье назвали самых многочисленных участников проекта "Курс на Север"

Ими стали учителя

Редакция сайта ТАСС

© Лев Федосеев/ ТАСС

МУРМАНСК, 7 октября. /ТАСС/. Учителя стали самой многочисленной категорией среди участников проекта "Курс на Север", который помогает специалистам с трудоустройством и переездом в Мурманскую область, сообщила ТАСС заместитель губернатора Мурманской области Александра Кондаурова. Из более чем 450 привлеченных с 2023 года специалистов в регион приехали более 200 педагогов.

Всего с момента запуска проекта в Мурманскую область переехали 752 человека, из которых 459 - специалисты, 293 - члены их семей.

"За все время работы проекта в Кольское Заполярье переехали 212 учителей. Мы наблюдаем положительную динамику: только в августе, к началу учебного года, к нам приехали 43 педагога. Среди них - учителя биологии, математики, русского языка и литературы, а также других дисциплин, наиболее востребованных в школах региона", - отметила Кондаурова.

Она добавила, что сейчас педагоги - участники проекта "Курс на Север" - работают в 16 муниципалитетах Мурманской области, а к концу октября будут представлены в школах всех 17 муниципалитетов региона. Каждого переезжающего педагога обеспечивают жильем - муниципальным, служебным, или он получает компенсацию аренды. Также специалисты могут приобрести жилье по программе "Арктическая ипотека" под 2%.

Руководитель проекта "Курс на Север" Венера Кравченко пояснила, что изначально проект был ориентирован именно на педагогов, но со временем перечень профессий расширился. "Мы продолжаем активную работу по привлечению в регион учителей и медицинских работников, а также специалистов для промышленного сектора. При этом сейчас отмечается растущий спрос на "гражданские" профессии. Особенно востребованы специалисты креативных индустрий: дизайнеры, SMM-менеджеры, создатели креативного контента и пиарщики", - рассказала она.

"Курс на Север" - это проект, запущенный в мае 2023 года по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса для привлечения перспективных специалистов и студентов, готовых развивать свои карьерные возможности на Севере. Команда проекта оказывает поддержку при переезде и трудоустройстве, начиная с поиска вакансии и заканчивая полной адаптацией на новом месте, что позволяет сделать переезд в Заполярье простым и комфортным для новых участников.