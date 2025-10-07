В Ленобласти возобновили движение поездов на участке в направлении Луги

Расписание и маршрут следования поездов изменялись по техническим причинам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Движение поездов в Ленинградской области на участке лужского направления возобновлено. Об этом сообщает Telegram-канал Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"Движение поездов на участке Мшинская - Балтийский вокзал - Мшинская - Луга возобновлено", - отмечается в сообщении.

Ранее комитет по транспорту региона информировал, что расписание и маршрут следования ряда поездов в Ленинградской области изменяется по техническим причинам. Так, уточнялось, что до станции Строганово изменится маршрут следования из Санкт-Петербурга в сторону Луги. В обратном направлении, из Луги в Санкт-Петербург, поезда следовали до станции Мшинская, а на участке Строганово - Мшинская - Строганово было организовано курсирование автобусов.