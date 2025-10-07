В Дзержинске создадут комиссию для жителей, чье имущество пострадало от БПЛА

Глава города Михаил Клинков также поручил обследовать социальные объекты

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 октября. /ТАСС/. Глава Дзержинска Нижегородской области Михаил Клинков поручил создать межведомственную комиссию по работе с обращениями жителей города, чье имущество пострадало в результате атак беспилотников.

"Провел рабочее совещание. Поручил создать межведомственную комиссию по работе с обращениями жителей Дзержинска, чье имущество пострадало в результате атак БПЛА, и заявок, которые будут поступать на горячую линию и в администрацию", - написал Клинков в Telegram-канале.

Он также дал поручение обследовать социальные объекты города. Выявленные повреждения будут устранены в ближайшее время.

Ранее сообщалось об отражении атаки 36 БПЛА. В результате были повреждены несколько зданий, хозпостроек и автомобилей. Люди не пострадали, значимого ущерба промышленной инфраструктуре не зафиксировали.