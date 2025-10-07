Поезд Москва - Симферополь запустят с 20 декабря на новогодние каникулы

В Москве поезд будет прибывать и отправляться с Павелецкого вокзала

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Поезд №97/98 Москва - Симферополь после перерыва вернется в расписание перед Новым годом, запуск из Симферополя планируется с 20 декабря. В целом на новогодних каникулах между Москвой и Симферополем будет курсировать до шести поездов в день, сообщил перевозчик "Гранд сервис экспресс" (ГСЭ).

"Поезд №97/98 Москва - Симферополь вновь будет курсировать на новогодних каникулах. В первый рейс после перерыва поезд отправится из Симферополя 20 декабря 2025 года, из Москвы - 22 декабря 2025 года. <…> Из Москвы поезд будет отправляться в 00:55 и прибывать в Симферополь на следующие сутки в 18:10. Из Симферополя поезд будет уходить в 1:25 и прибывать в Москву на следующий день в 14:26", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в Москве поезд будет прибывать и отправляться с Павелецкого вокзала. Он проследует через Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань. Поезд состоит из одноэтажных плацкартных и купейных вагонов, в его состав включен вагон-ресторан.

"Таким образом, на новогодних каникулах между Москвой и Симферополем будет курсировать до шести поездов в день. Помимо поезда №97/98, будут ходить двухэтажный фирменный поезд "Таврия Экспресс" №27/28, одноэтажные поезда "Таврия" №67/68 Москва - Симферополь, №77/78 Санкт-Петербург - Симферополь через Курский вокзал Москвы, №91/92 Москва - Севастополь, а также дополнительный поезд №17/18 Москва - Симферополь", - отметили в ГСЭ.

Ранее дополнительный поезд в Крым был назначен на новогодние каникулы также в сообщении с Симферополем. Таким образом, из Петербурга в Крым на праздниках будут курсировать три поезда.