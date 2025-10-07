Кадыров и Новак открыли первую линию нового района имени Владимира Путина в Грозном

Реализация проекта позволит создать более 20 тыс. рабочих мест

ГРОЗНЫЙ, 7 октября. /ТАСС/. Первую линию нового района имени Владимира Путина с 30 многоквартирными домами открыли во вторник в Грозном. В торжественной церемонии приняли участие глава региона Рамзан Кадыров и вице-премьер правительства РФ Александр Новак.

"Сегодня мы открываем здания первой линии и вводим более 330 тыс. кв. м жилья. Это современный жилой квартал с просторными улицами и уютными дворами. Первый президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров очень любил Грозный и мечтал увидеть его красивым. И сегодня его команда воплощает эти мечты в реальность", - отметил Кадыров.

В будущем в новом районе также появятся шесть школ, девять детских садов, четыре спортивных комплекса, два культурных центра и три объекта религиозного назначения, общественные пространства и другие социальные объекты со всей необходимой инженерной инфраструктурой. Украшением района станет зеленый парк площадью 9 га.

"Очень символично, что имя этому району присвоено в честь президента РФ Владимира Владимировича Путина. Это тот человек, который в 2004 году вместе с первым президентом Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадыровым принял решение о том, что необходимо восстановить столицу Чеченской Республики после военных событий. Эта задача последовательно воплощается", - отметил Новак.

Весь район занимает площадь в 300 га и рассчитан на 150 тыс. жителей. Реализация всего проекта позволит создать более 20 тыс. рабочих мест.