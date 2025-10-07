Бранденбургские ворота в знак солидарности подсветили в цвета флага Израиля

В Берлине значительно усилили меры безопасности

БЕРЛИН, 7 октября. /ТАСС/. Бранденбургские ворота по случаю двухлетней годовщины проникновения боевиков палестинского радикального движения ХАМАС на территорию Израиля в знак солидарности подсвечены в цвета национального израильского флага, передает корреспондент ТАСС.

С 19:00 (20:00 мск) 7 октября на Бранденбургские ворота проецируется бело-синий израильский флаг с синей звездой Давида. На воротах также можно прочитать слова "Верните их домой сейчас". Они посвящены заложникам, которые уже два года находятся в руках ХАМАС.

7 октября исполняется два года с момента проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию. В этот день в различных городах Германии прошли памятные мероприятия, многочисленные траурные службы, а также произраильские демонстрации. В Берлине правоохранительные органы запретили проведение намеченной на 7 октября пропалестинской демонстрации всего за несколько часов до ее начала.

В Берлине значительно усилены меры безопасности. Число правоохранителей, обеспечивающих защиту еврейских учреждений, значительно увеличено. Усиленные наряды полиции, как убедился корреспондент ТАСС, дежурят на одной из самых популярных площадей столицы ФРГ - Александерплац. По всему городу расставлены полицейские машины.

В знак солидарности с Израилем во всей Германии приспущены флаги. У Бранденбургских ворот в Берлине активисты утром зачитали имена около 1,2 тыс. убитых в результате нападения на Израиль.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных. Согласно последним данным Минздрава Газы, общее число палестинцев, погибших в секторе вследствие боевых действий, превысило 67 тыс., более 169 тыс. получили ранения, не менее 460 местных жителей, в том числе 154 ребенка, умерли от голода.